По новым данным, SoC Snapdragon 836 не существует и новые смартфоны Google Pixel будут основаны на Snapdragon 835

До недавнего времени считалось, что прошлогодняя история повторится и Qualcomm выпустит обновленный вариант своей флагманской однокристальной системы – Snapdragon 836, который в конечном итоге дебютирует в смартфонах Google Pixel нового поколения. Но сейчас это догадка больше не кажется столь правдоподобной.

Сразу несколько независимых источников, ссылаясь на хорошо знакомых с планами Qualcomm информаторов, сообщило, что такого чипа как Snapdragon 836 нет и его появление в ближайшем будущем не предвидится. Таким образом, сейчас наиболее вероятным видится использование актуальной SoC Snapdragon 835 для обоих новых смартфонов Google. Это также согласуется со сведениями из базы данных FCC, указывающими, что по крайней мере младшая модель из смартфонов Google нового поколения будет использовать SoC Snapdragon 835.

С одной стороны, решение не выпускать обновленную версию Snapdragon 835 выглядит вполне логично – какой смысл выпускать слегка разогнанную версию, если производительности актуальной модели хватает с лихвой. К тому же, едва ли незначительная прибавка к частотам дала бы ощутимый прирост, а на большее рассчитывать в данном случае не стоит. С другой, нельзя полностью исключать вероятность того, что под занавес этого года Qualcomm все же решится выпустить «новую» SoC, но под каким-нибудь другим названием.

Между тем, известный инсайдер Эван Блэсс, который недавно заявил, что анонс Google Pixel второго поколения, построенных на SoC Snapdragon 836, состоится 5 октября, придерживается все такого же мнения.

Re: SD836, I haven't heard anything further since my initial tweet, and since the source has proven accurate time after time, I stand by it.

— Evan Blass (@evleaks) September 6, 2017