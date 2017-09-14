По подсчетам IDC, украинский рынок ПК в первой половине 2017 года вырос на 27,3%

Специалисты аналитической компании IDC подвели итоги первой половины 2017 года на украинском рынке ПК. Согласно их подсчетам, на протяжении первого полугодия 2017 года поставки компьютеров в Украину выросли относительно аналогичного периода прошлого года на 27,3% – до 550 тыс. устройств. Среди факторов роста аналитики называют стабилизацию экономической ситуации и отсутствие значительных валютных колебаний на протяжении длительного периода, а также увеличение государственных закупок.

В количественном выражении поставки настольных ПК увеличились по сравнению с прошлым годом на 9% и достигли 188 тыс. шт. Отдельно отмечается, что за год локальным брендам удалось укрепить свою позиции за счет тендерных закупок. По данным IDC, во втором квартале их совокупная доля составила 88% против 83% в прошлом году.

Сегмент мобильных ПК показал еще больший рост. По итогам первого полугодия поставки составили 362 тыс. устройств, что на 39% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как отмечает аналитик IDC Алена Федорова, ожидание роста отпускных цен в преддверии сезона B2S стало основной причиной аккумулирования на складах дистрибьюторов запасов ноутбуков нижнего ценового диапазона, что в итоге повлияло на результат второго квартала и полугодия в целом.

Наиболее высоким спросом в сегменте мобильных ПК пользователи устройства категории Ultraslim (+107,2%) и Convertible (+92,2%), а среди настольных систем – Ultrasmall десктопы (+56,7%). Тем не менее, суммарная доля этих типов устройств в Украине в два раза ниже, чем в регионе и составляет всего 7,6%.

По прогнозу IDC, по итогам текущего года украинский рынок ПК приблизится к отметке 1,2 млн устройств, показав в годовом выражении рост в 7,5%.