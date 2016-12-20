По подсчетам IDC, в этом году украинский рынок персональных систем впервые вырастет после двухлетнего спада

Специалисты аналитической компании IDC подготовили новый прогноз, относящийся к украинскому рынку персональных систем, куда аналитики также относят мобильные ПК и планшеты.

Как полагают аналитики киевского офиса IDC, по итогам 2016 года рынок вырастет на 17% – до 1,8 млн устройств. Таким образом, рынок вернется к росту после двух лет падения (на 52% в 2014 году и 33% в – в 2015 году). При этом аналитики отмечают, что рост будет наблюдаться и в 2017 году.

Эксперты по прогнозам отмечают, что главным фактором роста станут ноутбуки, которых за три квартала 2016 года было отгружено 447 тыс. штук, что на 96% превосходит показатель годичной давности. Рынок десктопов за этот же временной отрезок продемонстрировал двукратный рост и в абсолютном выражении достиг отметки 289 тыс. штук. Позитивной динамике способствовала стабилизация экономики, что позволило бизнесу начать реализацию отложенного спроса. В то же время, частное потребление персональных компьютеров остается сдержанным из-за фактического снижения реальных доходов населения, отмечают специалисты IDC.

А вот в украинском сегменте рынка планшетов ситуация не столь оптимистична. Здесь, как и в мировом масштабе, сохраняется тенденция к падению объемов поставок. Так, за период с января по сентябрь 2016 года в Украину было отгружено 491 тыс. устройств, что на 3% меньше, чем год назад. Более того, в третьем квартале 2016 года поставки планшетов были меньше объемов ноутбуков, что в последний раз наблюдалось в 2012 году. Обозначенная динамика стала следствием замещения планшетов смартфонами с большим размером дисплея.

В начале этого месяца специалисты главного офиса IDC прогнозировали, что в этом году мировой рынок планшетов сократился на 12% и вернется к росту только в 2018 году.