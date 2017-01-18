По подсчетам JPR, объем мирового рынка игрового «железа» впервые перевалил за $30 млрд в прошлом году

Специалисты аналитической компании Jon Peddie Research (JPR) оценили рынок игрового аппаратного обеспечения по итогам 2016 года. По подсчетам аналитиков, объем отрасли в денежном выражении впервые превысил отметку $30 млрд.

Сразу отметим, что к рынку игрового «железа» специалисты JPR относят купленные готовыми и собранные самостоятельно пользователями игровые ПК, модернизации, а также игровые аксессуары вроде компьютерных мышей, клавиатур и гарнитур. Игровые консоли сюда не входят.

Аналитики JPR прогнозируют, что вплоть до 2019 года рынок игрового «железа» будет показывать среднегодовой рост на уровне 6%. В данном случае речь идет о показателе CAGR (Compound Annnual Growth Rate), то есть каждый год объем рынка в денежном выражении будет увеличиваться на 6% по сравнению с предыдущим годом.

Специалисты JPR приводят круговую диаграмму с распределением доходов по трем сегментам: начальному, среднему и высшему. Как видно, больше всего доходов пришлось на верхний сегмент – $13,045 млрд (43%), второе место закономерно занял средний сегмент – $10,617 млрд (35%), а доля выручки с бюджетных устройств самая маленькая – 22% ($6,684 млрд).

Благодаря устоявшейся и процветающей игровой культуре, большой численности населения и низкой популярности игровых консолей Азиатско-Тихоокеанский регион лидирует как по объему ($11,3 млрд по итогам 2016 года), так и по темпам роста (7% CAGR до 2019 года). Тем не менее, Северная Америка и Западная Европа по отдельности опережают Азиатско-Тихоокеанский регион по абсолютному показателю продаж в высшем ценовом сегменте, но проигрывают по темпам роста – 5,78% и 6,63% против 9,61% соответственно. Аналитики отмечают, что западный мир проявляет особый интерес к игровым система стоимостью в несколько тысяч долларов, чем, собственно, и объясняется текущее положение.

Аналитики JPR называют множество факторов, которыми обусловлен рост рынка, среди которых популярность ПК-гейминга в целом, быстрорастущий рынок киберспорта, широкие возможности кастомизации игровых систем, эстетические факторы, множество игровых контроллеров, огромный и разнообразный рынок комплектующих и периферии и т.д. В общем, все это позволяет игровому сегменту показывать хороший рост на фоне продолжающегося уже несколько лет общего спада рынка ПК.

Источник: cdrinfo