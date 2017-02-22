ПО Samsung Flow позволит использовать смартфоны компании для разблокировки любого ПК с Windows 10

Компания Samsung намерена расширить сферу применения приложения Samsung Flow для Android. Изначально оно предназначалось для разблокировки планшета Galaxy TabPro S с ОС Windows 10 при помощи Android-смартфона с интегрированным сканером отпечатков пальцев. Пользователю было достаточно воспользоваться сканером на совместимом смартфоне Galaxy, чтобы разблокировать планшет.

В будущем приложение Samsung Flow позволит таким же образом разблокировать любой компьютер с операционной системой Windows 10. Samsung пошла на расширение функциональности в ответ на полученные запросы пользователей. Соответствующее изменение будет реализовано вместе с выходом обновления Windows 10 Creators Update.

Источник: The Verge