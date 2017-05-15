По слухам, ASUS полностью прекратила развитие линейки умных часов ZenWatch, поскольку они плохо продавались

Ссылаясь на тайваньских представителей цепочки поставок электронных компонентов, источник утверждает, что компания ASUS не планирует выпускать новые модули умных часов ZenWatch на ОС Android Wear. То есть, модель ZenWatch 3, представленная в рамках выставки IFA 2016 может оказаться последней в линейке. Причина – неудовлетворительные объемы продаж.

По данным Digitimes, компания Asus в месяц в среднем отгружала всего 5-6 тыс. умных часов ZenWatch. Для сравнения, Apple, которой принадлежит большая половина рынка умных часов, в минувшем квартале продала примерно 3,5 млн умных часов Apple Watch (данные IDC).

Если впоследствии данные подтвердятся, то это будет означать, что еще один крупный производитель отвернулся от мобильной ОС Google для носимых устройств. Напомним, ранее Motorola отложила выпуск новых часов с Android Wear на неопределенный срок, тогда как Samsung в этом сегменте ставит на собственную ОС Tizen. Стоит отметить, что часы ZenWatch являются одними из лучших моделей с Android Wear по соотношению цены и качества.

Но вот что интересно: пока технологические компании вроде Motorola и ASUS оставляют рынок умных часов, традиционные часовщики, напротив, все активнее рвутся в этот сегмент. В марте производитель дорогих аксессуаров Montblanc представил свои первые умные часы Summit с Android Wear 2.0. Кроме того, Tommy Hilfiger и Hugo Boss работают над собственными коллекциями умных часов с Android Wear 2.0, которые должны выйти этой осенью.

Источник: The Verge