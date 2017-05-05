По слухам, Motorola готовит к выходу планшет на Android с режимом Productivity Mode

Как сообщает Android Police, компания Motorola, принадлежащая Lenovo, вот-вот заявит о своем возвращении на рынок планшетов, который она покинула много лет тому назад, представив новую модель на Android.

На самом деле, сейчас не так уж и много производителей смартфонов имеют своем ассортименте планшеты, так что потенциальный новый планшетный компьютер Motorola вполне может снискать популярность.

Одной из отличительных особенностей устройства должен стать специальный режим Productivity Mode, который показан на скриншоте выше. Судя по всему, этот Productivity Mode планшет Motorola позаимствует у модели Lenovo Yoga Book.

Выбрав этот режим работы, пользователь сможет закреплять нужные приложения на панели навигации для быстрого перехода между ними без необходимости запуска меню многозадачности.

В этом режиме все экранные кнопки навигации смещаются в левую часть экрана, что упрощает управление в некоторых случаях. Кроме стандартный экранных кнопок Android на панели навигации есть отдельная кнопка App Drawer. Чтобы закрыть приложение, нужно просто перетащить его иконку с панели навигации вверх на рабочий стол. То есть, если этого не сделать, то оно будет хранится в памяти устройства.

К сожалению, никаких технических подробностей об устройстве пока нет. Известно лишь, что получит премиальный дизайн и будет относится к классу 9 или 10-дюймовых устройств. Также сообщается о модификации с поддержкой сотовой связи. Если устройство на самом деле существует, то можно не сомневаться, что в ближайшее время базы данных тестового ПО и сертификационных органов помогут узнать его характеристики.

Источник: Android Police