По слухам, основатель Google Сергей Брин тайно строит дирижабль

Пока один из основателей Google – Ларри Пейдж – занимается созданием персонального летательного аппарата, другой – Сергей Брин – тайно строит свой дирижабль. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщает Bloomberg.

По данным собеседников агентства, работа над дирижаблем ведется в Исследовательском центре Эймса. Если быть точным, в одном из ангаров, которые подразделение Google Planetary Ventures выкупило у NASA в 2015 году. Пока неясно, какие именно цели преследует Брин – является ли проект дирижабля простым увлечением миллиардера или сооснователь видит в нем перспективную идею для нового бизнеса. Пока известно лишь, что проект развивается отдельно от холдинга Alphabet. Также Bloomberg отмечает, что проект не имеет никакого отношения к грузовым дирижаблям программы Calcifer лаборатории X. В 2014 году программу Calcifer свернули.

Строительство далеко от завершения, но оно продвигается. Сообщается, что уже готов металлический каркас, который занимает большую часть помещения. Руководит проектом бывший начальник программ NASA Алан Уэстон. Кроме Брина и Уэстона над проектом работают еще три человека, но их имена не называются.

Сообщается, что Брин уже давно восхищается дирижаблями, но идея создать собственный пришла в его голову три года назад, когда он увидел фотографии дирижабля «Мейкон» — крупнейшего гелиевого дирижабля, построенного в 1933 году по заказу ВМС США.

На фоне летающих такси, дронов, раздающих интернет и самоуправляемых автомобилей дирижабли могут показать пережитком прошлого, но ранее Уэстон неоднократно подымал тему их перспективности для дешевых перевозок огромных грузов. В 2013 году в одном из интервью на радио он рассказывал о возможности создания грузового дирижабля, существенно превосходящего самолеты в плане расхода топлива.

Алан Уэстон не ответил на запрос Bloomberg касательно предоставления комментариев, а Брин сказал, что «сейчас ему нечего сказать по этому поводу».

Источник: Bloomberg