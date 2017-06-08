По слухам, Samsung разработала собственный графический процессор S-GPU, который дебютирует в смартфоне Galaxy S9

Компания Samsung тратит на исследования и разработки огромные суммы денег: в прошлом году было потрачено $13,2 млрд, что соответствует 7,3% ее годового оборота. Для сравнения, Apple в прошлом году на НИОКР потратила $10,39 млрд. Рискнем предположить, что ни одна из мировых компаний-производителей смартфонов не тратит на НИОКР больше Samsung. Это мы к тому, что разработка компанией собственного GPU уж точно не должна никого удивлять. Тем более, что об этом уже говорят не первый год.

Ранее предполагалось, что первым носителем графики собственной разработки станет нынешний флагман Galaxy S8, но, как мы знаем, не стал. По новым данным, графический процессор собственной разработки Samsung, который носит кодовое название S-GPU, должен дебютировать вместе со смартфоном Galaxy S9. Источником этих сведений выступил надежный инсайдер под ником @IceUniverse, не раз выступавший источником подтверждающейся позже информации о продукции Samsung.

Отметим, что у компании Samsung уже есть немалый опыт разработки CPU. Она уже достаточно давно использует ядра собственной разработки на 64-разрядной архитектуре ARMv8 в однокристальных системах Exynos, используемых в большинстве мобильных устройств компании. Например, SoC Exynos 8895, на котором основаны нынешние флагманы Galaxy S8/S8+, содержит четыре энергоэффективных процессорных ядра ARM Cortex-A53 и четыре высокопроизводительных процессорных ядра собственной разработки Samsung (второго поколения).

Увы, никаких технических подробностей касательно графического ядра S-GPU собственной разработки Samsung пока нет. Предыдущие слухи указывали, что для разработки собственного графического ядра Samsung может взять за основу разработки NVIDIA или AMD. У обоих имеются соответствующие разработки, которые Samsung вполне может лицензировать. С другой стороны, AMD продала свою интеллектуальную собственность в области мобильной графики Qualcomm, которая продвигает собственные графические процессоры Adreno. Возможно, у Qualcomm имеются некоторые «лишние» графические архитектуры, которыми она может поделиться с Samsung.

Источник: gizmochina