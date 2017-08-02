По слухам, смартфон Xiaomi Mi 6C получит SoC Surge S2, двойную камеру, стекло 2.5D с обеих сторон и цену $300

В конце июня появилась информация о том, что массовое производство однокристальных систем Xiaomi Surge S2 с использованием 16-нм техпроцесса начнется в третьем квартале 2017 года. Теперь же сообщается, что первым смартфоном с новой SoC станет Xiaomi Mi 6C, выход которого запланирован на следующий квартал.

По сообщению китайских источников, модель Xiaomi Mi 6C будет выполнена в популярном нынче дизайне с использованием стеклянных панелей 2.5D по обеим сторонам корпуса, как у Mi 6. В то же время по форме он будет больше напоминать Mi 5 и предложит большую по сравнению с Mi 6 эффективную площадь экрана за счет более узких рамок.

Также сообщается о сдвоенной основной камере с основным 12-мегапиксельным модулем на датчике Sony IMX386 и дополнительным 5-мегапиксельным, отвечающим за анализ глубины сцены.

Аппаратной основой Xiaomi Mi 6C, как было подмечено выше, выступит SoC Xiaomi Surge S2, второе поколение однокристальной платформы китайского производителя. В отличие от предшественницы Xiaomi Surge S1, производимой по 28-нм техпроцессу HPC+ компании TSMC, новая Surge S2 будет выпускаться по нормам более тонкого 16-нм техпроцесса, но тоже на мощностях TSMC. Платформа содержит два кластера. Основной состоит из четырех высокопроизводительных ядер Cortex-A73 с частотой до 2,2 ГГц, второй получил четыре энергоэффективных ядра Cortex-A53 с частотой до 1,8 ГГц. За обработку графики отвечает GPU Mali G71MP8. По предварительным данным, производительность новой SoC Xiaomi Surge S2 будет находится на уровне Kirin 960.

Xiaomi Mi 6C выйдет в двух модификациях, различающихся объемами памяти: базовая с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти будет стоить $300, а версия с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти – $370.

Источник: gizmochina