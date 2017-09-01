Почти все прошлогодние смартфоны Sony получат обновление ОС Android 8.0 Oreo

Два из трех представленных вчера компанией Sony новых смартфонов Xperia (Xperia XZ1 и XZ1 Compact) уже из коробки работают под управлением новейшей ОС Android 8.0 Oreo. Сразу после этого производитель рассказал, какие еще модели гарантировано получат «печеньку». Итак, подавляющее большинство смартфонов Sony модельного ряда 2016 года будут обновлены до последней версии Android.

К сожалению, никаких точных сроков производитель не называет, пока есть только список, и он имеет следующий вид:

Xperia X;

Xperia X Performance;

Xperia XZ;

Xperia X Compact;

Xperia XZ Premium;

Xperia XZs;

Xperia XA1;

Xperia XA1 Ultra;

Xperia XA1 Plus;

Xperia Touch.

Отметим, что лишь последнее в этом списке устройство не является смартфоном. Xperia Touch – это проектор, дебютировавший на недавней выставке MWC 2017.

К сожалению, никаких данных о других моделях компания не предоставляет, так что неясно, получат ли новую ОС какие-то другие устройства Sony, либо же производитель ограничится этой десяткой. Также неизвестно, получат ли какие-то другие смартфоны производителя, помимо флагманских XZ1 новое приложение 3D Capture для создания трехмерных изображений, или же для работы ПО требуется специальный модуль со встроенным буфером памяти.

Напомним, в середине прошлого ASUS первой рассказала, какие из ее смартфонов получат Android 8.0 — производитель пообещал обновить до новой ОС все модели семейств ZenFone 4 и ZenFone 3

Источник: gsmarena