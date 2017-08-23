Почтовое приложение Spark от украинских разработчиков получило интеграцию с Todoist, Wunderlist, Trello и Apple Reminders

Популярное почтовое приложение Spark, разработкой которого занимается украинская компания Readdle, было обновлено и получило ряд интересных функций. Так, вышли версии Spark 1.4 для macOS и Spark 1.9 для iOS.

Наиболее существенным новшеством обновлённых версий Spark стала интеграция с рядом сторонних сервисов: Things, Todoist, Wunderlist, Trello, Asana. Также добавлена интеграция с приложением Apple Reminders.

Интеграция с каждым из указанных сервисов получила свой собственный дизайн от Readdle, который выглядит более динамичным по сравнению с типичным диалоговым окном Share Sheet, используемым в качестве перехода между приложениями на iOS. Например, новый Spark 1.9 для iOS позволит извлечь PDF файл из сообщения электронной почты, отправить его в Asana и назначить задачу конкретному человеку или проекту внутри этого сервиса, не выходя из почтового приложения.

На macOS можно передавать электронную почту между Spark и Evernote, подобно тому, как Adobe позволяет перемещать изменения между Photoshop и Lightroom.

Источник: The Verge