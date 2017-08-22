Под видом «инвестиций в криптовалюту» мошенники выманили у украинцев более $500 тыс.

Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины и Национальной полиции в настоящее время занимаются расследованием дела о мошенничестве, связанном с криптовалютой. Злоумышленники организовали преступную схему по незаконному завладению средствами и смогли выманить у доверчивых граждан внушительную сумму более чем в $500 тыс.

В преступную группу вошли граждане Украины и один гражданин Индии. Ими был создан коммерческий проект, который, якобы, занимался внедрением в Украине криптовалюты Swisscoin. Она появилась на рынке в июне прошлого года. Чтобы выманить деньги у физических лиц, им предлагалось стать «инвесторами». Для этого распространялась «неправдивая информация о получении сверхприбылей в случае передачи инвесторами наличных средств при покупке Swisscoin».

«На самом деле, полученные от инвесторов наличные средства не использовались для целевого назначения по внедрению криптовалюты, а лишь распределялись между членами преступной группировки и присваивались ими», — говорится в сообщении ГПУ.

В настоящее время возбуждено дело по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса (мошенничество). При этом идёт досудебное следствие, проводятся обыски в офисах и жилых помещениях людей, которые причастны к схеме. Во время обысков силовики изъяли деньги, оружие, похожее на автомат Калашникова, и боеприпасы к нему. Злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Источник: AIN