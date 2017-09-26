Подольско-Воскресенский мост на Троещину могут сделать платным для иногородних, но местные жители смогут ездить бесплатно по «Карточке киевлянина»

Подольско-Воскресенский мост, который строят в Киеве уже почти 40 лет для более простого доступа из центральной части города на Троещину, могут сделать платным. Такую возможность рассматривают в КГГА как один из вариантов возврата средств, вложенных в его строительство иностранными инвесторами.

«Мост может стать платным, но только для иногородних. Для местных жителей с «карточкой киевлянина» проезд будет бесплатным», — заявил замглавы КГГА Геннадий Плис.

В департаменте транспортной инфраструктуры КГГА отметили, что идея с платным проездом через мост рассматривается, но однозначное решение и тарифы пока не приняты.

«Если инвестор вложит средства в строительство моста, он должен будет вернуть свои деньги, да еще и заработать. Одним из вариантов его прибыли и может быть плата за проезд», — рассказал Геннадий Плис.

Не можем не отметить, что сама необходимость оплачивать проезд и предъявлять «Карточку киевлянина» может свести на нет положительный эффект от появления нового моста, так как процесс наверняка будет занимать достаточно много времени.

Напомним, что мэр Киева планирует запустить автомобильные полосы Подольско-Воскресенского моста уже через два года, так как без него невозможно запустить метро на Троещину, для чего отправился на инвестиционный форум в Германию на поиски средств в размере 400 млн евро.

В начале текущего года сообщалось, что представители китайских инфраструктурных корпораций выразили заинтересованность в строительстве четвертой линии метрополитена в Киеве, включая Подольско-Воскресенский мост. Потенциальный инвестор предлагал профинансировать 85% стоимости проекта, остальные 15% должна вложить столица.

Позднее стало известно, что четвертая линия киевского метро из 14 наземных станций свяжет жилой массив Троещина с Центральным железнодорожным вокзалом и аэропортом «Киев» (Жуляны), причем если необходимые для реализации средства будут найдены вовремя, то строительство может начаться уже в 2018 году.

Источник: Автоцентр