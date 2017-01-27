Подразделения Alphabet, занимающиеся технологиями будущего, все еще убыточны, но убытки уменьшаются, а выручка растет

Вместе с Samsung Electronics и другими свою отчетность по итогам четвертого квартала 2016 финансового года опубликовал и холдинг Alphabet.

С финансовыми показателями у Alphabet все стабильно хорошо. Выручка за последние три месяца выросла на 22% в годовом выражении и составила $26,02 млрд. Если же учесть изменение курса валют, то прирост и вовсе составит 24%. Операционная прибыль, рассчитанная по методике GAAP, за квартал составила $6,639 млрд (рост на 25%), чистая — $5,333 млрд (годом ранее было $4,923 млрд). Комментируя финансовые результаты последнего квартала, финансовый директор Рут Порат отметил, что рост в основном обеспечили поисковые сервисы для мобильных устройств и видеосервис YouTube. Кроме того, финансовый директор Alphabet отметил огромную отдачу от последних инвестиций Google и продолжающий стабильный рост выручки подразделений Other Bets, куда входит Verily, Google Fiber, лаборатория X, занимающаяся разработкой самоуправляемых автомобилей, инвестиционный фонд Ventures, Nest, Calico и другие.

Отметим, что 99% дохода Alphabet по итогам четвертого квартала 2016 года обеспечила Google, хотя в этом нет ничего удивительного. За год выручка Google выросла с $21,2 до $25,8 млрд, а операционная прибыль – с $5,4 до $6,6 млрд. Чистая прибыль выросла с $4,9 до $5,3 млрд. Реклама по-прежнему обеспечивает львиную часть дохода Google. За год выручка этого направления выросла на 17%, достигнув $22,399 млрд. Количество совокупных оплачиваемых кликов выросло в годовом выражении на 36% (в квартальном – на 20%), платные клики на сайтах Google — на 43% (23%), тогда как стоимость клика снизилась: совокупная на 15% (9%), а на сайтах Google – на 16% (11%).

Отдельно стоит остановиться на результатах всех остальных направлений Other Bets – это так называемые «броски на луну» (moonshots), перспективные технологии, которые, если их доработать, буквально изменят мир. Они по-прежнему терпят убытки. За отчетный период суммарный операционный убыток по этим подразделениям составил $1,088 млрд. Тем не менее, убытки уменьшают (годом ранее было $1,213 млрд), а доходы растут – за год с $150 млн до $262 млн, так что тенденция весьма положительная. За весь год Other Bets выручили $809 млн, что на 82% больше результата 2015 года.

Увы, точных данных по продажам аппаратного направления Google, куда вместе с остальными входят смартфоны Pixel, в отчете нет, да и глава компании Сундар Пичаи отказался называть цифры, отметив лишь, что результаты эти выглядят «весьма многообещающе». Отдельно он отметил умную акустическую систему Google Home, которая была очень популярным подарком в этот сезон зимних праздников. Пичаи связывает это с успехами компании в области технологий машинного обучения, которые используются в каждом продукте Google.

«В области компьютерных вычислений акцент сместился с мобильных устройств на системы ИИ. Именно технологии машинного обучения задают вектор развития для всей компании и продуктов, которые мы создаем», – отметил Сундар Пичаи.

Источник: Engadget и Alphabet