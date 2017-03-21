Погодный сервис AccuWeather выпустил приложение для очков виртуальной реальности Samsung Gear VR

Просмотр погоды в наши времена трудно назвать экстраординарным захватывающим процессом. Дабы внести в рутинную задачу немного экзотики, в AccuWeather, компании, «специализирующейся на обеспечении самими последними новостями и информацией о погоде», решили выпустить собственное приложение для очков виртуальной реальности, а именно — для Samsung Gear VR.

Как отмечают журналисты, в целом, поддержка VR-гарнитуры ничего кардинально не изменила: в приложении мы все так же узнаем прогноз погоды и температуру. Однако без эксклюзивной изюминки, доступной только в виртуальной реальности, дело не обошлось. Говоря конкретнее, разработчики внедрили поддержку 360-градусных видео, посвященных экстремальным погодным явлениям. Так, на данный момент в приложении можно с видом от первого лица побывать неподалеку от бушующего смертоносного торнадо.

В AccuWeather обещают добавлять по новому видео каждую неделю и надеются, что их приложение послужит пользователям еще и эдаким образовательным материалом о самых необычных погодных явлениях на Земле.

Приложение AccuWeather доступно в Oculus Store со вчерашнего дня. Как и следовало ожидать, распространяется оно бесплатно.

Источник: Engadget