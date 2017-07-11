Поиск Google теперь выводит карусель с подсказками «лучших торрент сайтов», включая пиратские ресурсы

Поисковый сервис Google начал выводить в результатах поиска карусель с самыми популярными торрент-сайтами. Это обнаружил ресурс Torrent Freak.

Отмечается, что при вводе поискового запроса «торрент сайты» или «лучшие торрент сайты» в результатах поиска теперь отображается не только традиционный перечень ссылок на соответствующие ресурсы, но и наглядная карусель в верхней части экрана. Аналогичным образом работает поиск по фразам «лучшие новостные сайты» и «лучшие фильмы».

Причём, карусель с подсказками содержит ссылки и на те торрент-трекеры, которые ранее обвинялись в распространении пиратского контента, например, The Pirate Bay. Подобным образом обстоит ситуация и при поиске по запросу «стриминговые сайты», где вместе с легальными ресурсами Netflix и Hulu также выводятся пиратские сайты Putlocker и Alluc. Очевидно, такой подход не понравится правообладателям и, вероятно, они обратятся к Google с просьбой убрать из подсказок нелегальные сайты.

Источник: The Verge