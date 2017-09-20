Пока президент говорит об отмене роуминга с ЕС, европейские операторы в разы повышают ставки интерконнекта для Украины

Как оказалось, отмена платы за роуминг на территории Евросоюза, являющая долгожданным и позитивным изменением для жителей ЕС, возымела прямо противоположный эффект на украинских абонентов. Как пишет ресурс liga.net, сразу после вступления решения в силу европейские операторы в разы подняли интерконнект-ставки для Украины. И трафик на номера наших абонентов в роуминге пошел обходными маршрутами.

В телеком-индустрии для некорректной маршрутизации есть специальный термин «рефайл». В данном случае при звонках настоящие номера украинских абонентов подменяются подставными европейскими номерами и невозможно понять, кто звонит.

Как рассказали в пресс-службе Киевстара, «если абонент, которому звонят из Украины, вместо номера вызывающей стороны видит неизвестный зарубежный номер, это означает, что в цепочке «домашний оператор — зарубежный оператор» произошел сбой в виде некорректного предоставления услуги».

«Рефайл – это, по сути, воровство трафика у операторов, постороннее вмешательство в работу сети и изменение маршрутизации звонков с целью получения доходов мошенниками», – добавляют в пресс-службе lifecell.

Источник приводит несколько сообщений от пострадавших (все они – абоненты Vodafone Ukraine) и отмечает, что случаи рефайла на украинские номера, находящиеся в Европе, участились как раз после отмены внутреннего роуминга в Европе.

Про жлобство опсоса: підключив "безвіз уїкенд" від Vodafone Ukraine, що так мило рекламується останнім часом по телевізо… Опубліковано Овдієнком Артемом 11 вересня 2017 р.

В случае с Европой рефайлом промышляют местные европейские компании, которые предлагают нашим операторам выгодные контракты по доставке трафика в ЕС, но они часто грешат качеством своих услуг. Источник предполагает, что Vodafone Ukraine могла попросту попасться на удочку таких компаний.

В пресс-службе Vodafone Ukraine предоставили следующий комментарий по ситуации:

«Мы не прекращаем обсуждать условия с нашими роуминг-партнерами, чтобы услуги в роуминге для украинских абонентов были доступными и удобными».

Также в Vodafone Ukraine отметили, что после отмены внутреннего роуминга в ЕС ставки для компаний из других стран увеличились в 5-10 раз.

«Для того чтобы сохранить прежние условия и объемы трафика, партнеры выбирают оптимальные маршруты соединения, которые позволяют украинцам пользоваться связью в роуминге, как дома», — отметили в компании. «Ставки на трафик, приходящий из стран, не входящих в ЕС, не регулируются, и таким образом европейские операторы не просто повышают их, а увеличивают в десятки раз», — подтверждают в lifecell.

Анонимный информатор сообщил, что в Латвии, например, плата доросла до 40 евроцентов за минуту.

При этом украинские не могут ответить европейским партнерам той же монетой, поскольку с начала года ставка на международные звонки была закреплена НКРСИ на уровне не выше 10 евроцентов за минуту.

Глава НКРСИ Александр Животовский отмечает, что по правилам операторы обязаны обеспечивать идентификацию звонящего. Он также отметил, что комиссия в курсе текущей проблемы, но официальных жалоб пока единицы.

Александр Животовский по-прежнему считает, что снижение ставки доступа к украинским сетям должно стимулировать операторов к переговорам. Но тут же добавляет, что гарантии того, что европейские операторы вслед за Украиной снизят свои ставки, никто дать не может. И пока европейские операторы повышают для нас расценки президент Петр Порошенко не упускает возможности заявить, что ЕС вот-вот отменит роуминг для украинцев.

Источник: liga.net