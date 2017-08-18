Polaroid анонсировала бюджетные смартфоны Cosmo K/K Plus и планшет Jet C7

Компания Polaroid подготовила к выпуску три новых мобильных устройства начального уровня: два смартфона и планшет.

Смартфоны Polaroid Cosmo K и Cosmo K Plus обладают схожими техническими характеристиками и отличаются лишь дисплеями. Обе новинки оснащены 4-ядерными процессорами с частотой 1,3 ГГц, оперативной памятью объёмом 1 ГБ и встроенной флэш-памятью ёмкостью 8 ГБ. Основная 13-мегапиксельная камера на задней панели дополнена 5-мегапиксельным устройством на лицевой панели. Ёмкость батареи составляет 2800 мАч. В качестве операционной системы используется версия Android 6.0 Marshmallow. В модели Cosmo K применяется 5-дюймовый дисплей, а в Cosmo K Plus – 5,5 дюймовый.

Планшет Polaroid Jet C7 оснащён 7-дюймовым дисплеем и 4-ядерным процессором, работающим на частоте 1 ГГц. В устройстве доступны 1 ГБ ОЗУ и 8 ГБ флэш-памяти. Камеры на задней и лицевой панелях содержат 5-мегапиксельные сенсоры. Ёмкость батареи составляет 2650 мАч. Дополнительно сообщается о поддержке связи 3G. Новинка работает под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow.

Новые бюджетные смартфоны и планшет Polaroid первоначально поступят в продажу в Мексике, но уровень их цен пока не сообщается.

Источник: gsmarena