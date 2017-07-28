Полнокадровая камера Nikon D850: изображения и некоторые спецификации

На этой неделе компания Nikon официально подтвердила факт разработки полнокадровой зеркальной камеры Nikon D850, заверив, что она превзойдет все ожидания. Производитель пока не спешит делиться особыми подробностями о преемнице нынешней 36,3-мегапиксельной Nikon D810, выпущенной еще в 2014 году, ограничиваясь лишь небольшими тизерами. Между тем, тематические ресурсы начинают публиковать первые подробности о камере.

Ресурс Nikon Rumors, например, где-то раздобыл и, конечно же, сразу опубликовал изображения Nikon D850, демонстрирующие камеру с разных сторон. Он также собрал все имеющиеся на данный момент подробности об устройстве, приводим их коротко ниже:

полнокадровый датчик изображения типа CMOS разрешением 45-46 Мп;

рабочий диапазон ISO несколько расширен;

улучшенная версия технологии SnapBridge;

отсутствие встроенного приёмника GPS;

наклоняемый дисплей, как у D750 и D500;

по одному слоту SD и XQD;

система автофокусировки от D5;

отсутствие встроенной вспышки;

подсветка кнопок и мультиселектор;

встроенные беспроводные интерфейсы Bluetooth и Wi-Fi;

возможность делать видеоролики разрешением 8К из снимков, полученных с помощью интервальной съемки;

съемка видео 4K UHD в полнокадровом формате (без кропа).

Сообщается также, что Nikon D850 будет оснащена гибридным электронно-оптическим видоискателем, описание которого имеется среди полученных Nikon патентов.

Кроме того, если верить имеющимся данным, углубления рядом с окуляром видоискателя могут оказаться датчиками приближения для автоматического включения электронного видоискателя.

Анонс полнокадровой зеркальной камеры Nikon D850 ожидается на выставке Photo+ Expo в октябре.

Источник: Nikon Rumors и B&H