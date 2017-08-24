Полнокадровая зеркальная камера Nikon D850 получила 45,7 Мп сенсор и поддержку записи видео 4K

Компания Nikon официально представила новую полнокадровую зеркальную камеру под названием D850. Данная новинка ориентирована на требовательных профессиональных пользователей.

Камера Nikon D850 оснащена 45,7-мегапиксельным CMOS сенсором формата FX (35,9×23,9 мм) с обратной засветкой, но без оптического низкочастотного фильтра. Также сообщается о наличии графического процессор Expeed 5. Представленная модель содержит 153-точечную (99 из них крестообразные) систему автоматической фокусировки, оптический видоискатель со 100-процентным покрытием кадра и увеличением 0.75x, наклонный 3,2-дюймовый сенсорный дисплей, горячий башмак для подключения внешней вспышки.

Кроме того, в наличии имеются модули беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g, Bluetooth 4.1 LE и NFC, проводные интерфейсы USB 3.0 и HDMI, два слота для установки карт памяти форматов SD UHS-II и XQD. Новинка имеет размеры 146×124×79 мм и массу 1015 г.

Камера Nikon D850 способна вести серийную съёмку фотографий при полном разрешении со скоростью 7 кадров в секунду (при использовании дополнительного батарейного блока – 9 кадров в секунду). Размер буфера составляет 51 кадр для 14-битных файлов RAW или 170 кадров – для 12-битных файлов. В бесшумном режиме скорость серийной съёмки составляет 6 кадров в секунду. Поддерживает возможность изменения светочувствительности в диапазоне ISO 64–25600 (32-102400 в расширенном режиме). Устройство также способно записывать видео в разрешениях Full HD с частотой 120 кадров в секунду или 4K UHD с частотой 24 или 30 кадров в секунду.

Новая цифровая зеркальная камера Nikon D850 поступит в продажу в сентябре по цене $3299 без комплектного объектива.

Источник: The Verge