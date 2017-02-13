Польская IT-компания Future Processing откроет в Тернополе собственное подразделение численностью 100 человек

Во время официального визита делегации польского города Гливице в Тернополь председатель правления компании Future Processing Ярослав Чая подписал с городским головой Сергеем Надалом договор о сотрудничестве, согласно которому польский разработчик программного обеспечения собирается открыть в украинском городе собственное подразделение численностью порядка 100 человек.

Обе стороны признали большой потенциал Тернополя, так как в городе присутствует достаточно большое количество студентов, изучающих технические специальности (в том числе связанные с IT). По словам мера Тернополя представители Future Processing уже провела первые собеседования для набора на работу, причем вакансиями заинтересовались не только тернопольчане, но и жители других украинских городов.

«Верю, что у нас будет успешное сотрудничество с вашим городом. Хочу отметить, что мы планируем трудоустроить здесь около 100 человек, но все же наша цель — не в количестве рабочих мест, а в качестве продукта », — отметил председатель правления общества «Future Processing» Ярослав Чая.

Со своей стороны мэр Тернополя Сергей Надал пообещал польской компании максимальное содействие со стороны городских властей.

Отметим, что польская компания Future Processing была основана в 2000 году. Ее центральный офис расположен в Гливице (Польша), более 600 сотрудников представляют услуги аутсорс-программирования для клиентов из стран Западной Европы.

Источник: AIN, ТМР