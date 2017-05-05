Польская сеть почтоматов InPost прекратила работу в Украине из-за отсутствия перспектив роста

Польская сеть почтоматов InPost прекратила работу в Украине. Об этого говорится в сообщении головной компании Integer.pl S.A. на Варшавской фондовой бирже. В Украине компания работала через дочерние фирмы Postha 24 LLC и Integer Ukraine LLC.

Почтоматы InPost, которые были расположены в людных местах у метро, возле ТРЦ и супермаркетов, убрали, сайт филиала компании в Украине не работает.

Причиной прекращения работы указано отсутствие перспектив для роста компании и общее увеличение числа почтоматов на украинском рынке, то есть высокая конкуренция со стороны других операторов.

По оценкам компании, общая сумма расходов, связанных с уходом из рынков Украины и Малайзии может достичь 1,4 млн евро. Помимо Украины и Малайзии в этом году почтоматы InPost закроются в Испании, Норвегии и Бразилии.

По словам СЕО компании «Ин-Тайм» Сергея Грачева компания выбрала неправильную модель работы в Украине — открыть один почтомат, загрузить его и открывать следующий. Эта стратегия не сработала. В то же время генеральный директор «Деливери» Елена Лакатош видит причиной неудачи InPost невосприятие сервиса украинским потребителем.

Источник: retailers.ua