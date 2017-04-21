Пользователи мобильного приложения «Нова пошта» вскоре смогут узнать статус посылки у Apple Siri и Google Assistant

Компания «Нова пошта» сообщила, что пользователи ее мобильного приложения вскоре смогут отследить доставку почтовых отправлений с помощью интеллектуальных помощников Apple Siri и Google Assistant.

Уже в этом году персональный помощник Siri в смартфонах Apple iPhone сможет по запросу предоставить информацию о статусе посылки, напомнить о том, что она находится в отделении, а также сообщить расстояние до отделения и время, необходимое на его преодоление. Кроме взаимодействия с Siri, в компании также планируют реализовать аналогичный сервис для пользователей Google Assistant.

Также в ближайших планах — предоставить возможность через приложение заказать денежный перевод, который является наложенным платежом за товар, на банковскую карту. В таком случае получателю средств не нужно будет идти за деньгами в отделение. Эту услугу, на которую в «Нова пошта» фиксируют значительный спрос, планируют ввести к осени, и попробовать ее первыми смогут именно пользователи мобильного приложения.

Отметим, что запущенное в 2013 году мобильное приложение «Нова пошта» уже загрузили более 2,7 млн пользователей. В 2016 году через данное приложение клиенты компании отследили более 24 млн отправлений, что втрое больше, чем в 2015 году. В тоже время за аналогичный период пользователи сайта компании отследили только 35 млн отправлений, то есть почти на треть меньше, чем в 2015 году.

Напомним, что недавно «Нова пошта» установила в десяти отделениях Киева маячки iBeacon, которые автоматически извещают клиентов о статусе посылок. После завершения пилотного проекта в компании рассмотрят решение о масштабировании технологии на всю сеть отделений Киева и других городов Украины.

Источник: Нова Пошта