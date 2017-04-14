Украинцы просмотрели за март рекордные 5 млрд страниц сервиса OLX, из которых 70% пришлось на мобильное приложение [инфографика]

Украинская версия сервиса онлайн-объявлений OLX объявила о рекорде, который удалось установить в марте текущего месяца. Первый месяц весны продемонстрировал рекордные показатели по просмотру страниц – более 5 миллиардов за месяц. При этом более 70% просмотров осуществлялись с помощью мобильного приложения. Всего же в марте на OLX было размещено 4668817 новых объявлений.

Согласно данным сервиса, чаще всего пользователи ищут одежду и обувь (более 20%), на втором месте — транспорт (19%), высокой популярностью также пользуются детские товары, электроника и недвижимость. Самым активным регионом по посещаемости стал Киев (35%), среди областей лидирует Одесская (9%), а также Днепропетровская, Харьковская и Львовская области с одинаковой долей 6%.

Интересно, что пользователи просматривают страницы преимущественно через мобильное приложение OLX (70% пользователей). Намного реже заходят с десктопа (20%) и с мобильных устройств (10%). Также отметим, что предыдущий рекорд был зафиксирован в ноябре 2016 года, когда пользователи просмотрели более 4 млрд страниц в месяц.

Отметим, что всего украинская база площадки OLX насчитывает более 12 млн объявлений и ежемесячно пополняется более чем на 3 млн новых предложений (каждую секунду на сервисе публикуется 2 новых объявления). По данным компании Gemius, ресурс входит в топ-10 самых популярных сайтов среди украинцев, а каждый второй интернет-пользователь из Украины посещает сервис минимум один раз в месяц.

Источник: OLX