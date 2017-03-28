Попытка использования поддельного iPad в качестве бомбы стала одной из причин запрета на перевозку гаджетов в салонах самолётов
Террористы постоянно пытаются новые способы того, как можно пронести взрывчатые вещества на борт самолёта. Это вынудило США и Великобританию ввести запрет на перевозку в салонах самолётов некоторых электронных устройств при осуществлении полётов из определённых стран Африки и Среднего Востока.
В частности, было обнаружено, что террористы планировали устроить взрыв на борту самолёта при помощи поддельного iPad. Внешне устройство выглядело как обычный планшет Apple, но на самом деле являлось бомбой. Как отмечают источники в правоохранительных органах, в результате комбинации ряда факторов (а не только единично выявленного поддельного iPad) и было принято решение на введение ограничений относительно перевозки электроники в салонах самолётов. Хотя инцидент с iPad сыграл ключевую роль.
Источник: Engadget
- На прошлой неделе США запретили перевозить в салонах самолётов гаджеты крупнее смартфона на рейсах из ряда исламских стран. Ограничения затронули 9 авиакомпаний и 10 аэропортов в 8 странах. Список стран включает Иорданию, Катар, Кувейт, Марокко, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Турцию.
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- Аналогичные ограничения ввела и Великобритания. Но в данном случае под запрет попали рейсы из Египта, Иордании, Ливана, Саудовской Аравии, Туниса и Турции. Предписание рассчитано на 6 британских и 8 зарубежных авиакомпаний.