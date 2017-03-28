Попытка использования поддельного iPad в качестве бомбы стала одной из причин запрета на перевозку гаджетов в салонах самолётов

Террористы постоянно пытаются новые способы того, как можно пронести взрывчатые вещества на борт самолёта. Это вынудило США и Великобританию ввести запрет на перевозку в салонах самолётов некоторых электронных устройств при осуществлении полётов из определённых стран Африки и Среднего Востока.

В частности, было обнаружено, что террористы планировали устроить взрыв на борту самолёта при помощи поддельного iPad. Внешне устройство выглядело как обычный планшет Apple, но на самом деле являлось бомбой. Как отмечают источники в правоохранительных органах, в результате комбинации ряда факторов (а не только единично выявленного поддельного iPad) и было принято решение на введение ограничений относительно перевозки электроники в салонах самолётов. Хотя инцидент с iPad сыграл ключевую роль.

Источник: Engadget