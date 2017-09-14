Порошенко: Европарламент поддержал отмену роуминга для украинцев

В Европейском парламенте поддержали отмену платы за роуминг в мобильной связи между ЕС и Украиной. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко заявил во время встречи с представителями отечественного и иностранного бизнеса в Киеве.

Об отмене роуминга президент упомянул в контексте расширения сотрудничества с Евросоюзом. В конечном итоге это сотрудничество, как ожидается, позволит Украине войти в Шенгенское Соглашение, Таможенный союз ЄС, Единый Энергетический союз и стать полноценным членом Единого авиационного пространства ЕС.

«Инициатива, которую я выдвинул ровно год назад по роумингу для украинских граждан в ЕС, два дня назад была поддержана Европейским парламентом и уже вошла в проекты документов Саммита «Восточного партнерства», который этой осенью пройдет в Брюсселе», — подчеркнул Глава государства.

Судя по всему, в данном случае речь о предложении по отмене платы за роуминг для Украины, которое было вынесено в Европарламенте позавчера. Оно вошло в соответствующий проект, который и был рассмотрен на сегодняшнем заседании комитета по иностранным делам Европарламента. Полноценно – полным составом Европарламента – рассмотреть проект должны в ноябре и финальный вариант документ может сильно отличаться от чернового.

Источник: president.gov.ua