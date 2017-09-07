Порошенко призвал Раду ускорить внедрение 4G и 5G, а также равняться на Эстонию в развитии электронного правительства

Сегодня, 7 сентября, Президент Украины Петр Порошенко выступил с ежегодным посланием к Парламенту. Порошенко говорил о многом, но для нас интерес представляет часть выступления, касающаяся сферы IT.

Итак, в рамках выступления Порошенко призвал парламент ускорить процесс принятия законов, касающихся электронных коммуникаций и других законов в сфере телекоммуникаций.

«Хотел бы обратить внимание парламента на ускорение принятия законов об электронных коммуникациях, которые касаются перспектив внедрения 4G- и 5G-связи; о предоставлении электронных услуг, об усовершенствовании защиты интеллектуального права и об облачных технологиях», – цитирует слова Президента ресурс «Интерфакс-Украина».

В качестве примера страны, на которую стоит ориентироваться в плане развития сферы IT и внедрения систем электронного управления, Президент привел Эстонию. Напомним, в прошло году на нашем сайте вышла статья «Как Эстония построила цифровое общество и строит своё будущее», посвященная невероятным успехам этой страны по внедрению электронных услуг в госсекторе.

«У нас тоже есть возможность схватить за хвост свою жар-птицу. IТ-сфера – одна из ключевых для экономики Украины!» – отметил глава государства.

Президент также отметил, что в Украине на сегодняшний день насчитывается более 100 тыс. IT-специалистов, 13 украинских IT-компаний вошли в ТОП-100 лучших аутсорсинговых фирм мира, а экспорт IT-услуг в 2016 году составил более 3% ВВП.

Отдельно Порошенко выделил необходимость использования возможностей современных информационных технологий в системе здравоохранения.

«Нельзя отделять информационные технологии от других сфер жизни, поскольку лучшими для общества проектами являются те, которые возникают на стыке отраслей — ІТ и сельское хозяйство, ІТ и медицина. На прошлой неделе я дал задание учесть это при подготовке закона о развитии сельской медицины – внедрение телемедицины, чтобы обеспечили доступ к медицине всех 14 млн, которые сегодня проживают в украинских селах», – сказал он.

Источник: Интерфакс-Украина (1 и 2)