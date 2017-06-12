Порошенко: С ЕС идут переговоры об отмене платы за роуминг для украинцев
11 июня заработал безвизовый режим между Украиной и ЕС. Но на этом позитивные новости для украинцев, желающих посетить Европу, не закончились.
Как заявил Президент Пётр Порошенко, Украина начала переговоры с ЕС по вопросу отмены платы за роуминг для украинцев, приезжающих в страны Евросоюза.
«Мы открываем относительно недорогое железнодорожное сообщение, удешевляем авиаперелеты, привлекаем лоукосты. В моих переговорах с руководством Евросоюза и с лидером стран-членов мы начали борьбу за отмену платы за роуминг для украинцев на территории Европейского союза», — заявил он.
Также Порошенко сообщил, что 4 млн украинцев уже получили биометрические паспорта и очередь желающих их получить не уменьшается.
Источник: «Лига.Бизнес»
- Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), готовит меры по уменьшению платы за услуги международного роуминга.