Портативная акустическая система Meizu Bluetooth Speaker стоит $25

Кроме смартфона Meizu M5S компания Meizu сегодня представила еще одно новое устройство — портативную акустическую систему Meizu Bluetooth Speaker. Новинка выполнена в виде диска с небольшим наклоном основания и оценена на домашнем рынке в эквивалент $25

Колонка достаточно компактна и весит всего 170 г. Корпус устройства диаметром около 108 мм и высотой 55 мм изготовлен из шлифованного алюминия. Внутри устройства установлен 45-миллиметровый излучатель.

Конструкция АС такова, что при установке на ровную поверхность звук идет прямо в направлении пользователя. А идущий вместе с колонкой шнур обеспечивает чрезвычайную гибкость размещения, позволяя прикрепить ее к сумке или велосипеду, повесить на руку, пояс или еще куда.

Производитель отмечает применение в устройстве системы управления динамическим диапазоном DRC и поддержку улучшения звука MAXX Audio.

Встроенного аккумулятора емкостью 1800 мА•ч должно хватить для восьми часов воспроизведения музыки на максимальной громкости. При установке уровня громкости на 50% можно получить до 15 часов автономной работы на одном заряде. Подключение источника звука возможно посредством Bluetooth либо через разъем 3,5 мм.

Портативная АС Meizu Bluetooth Speaker доступна в двух вариантах цветового исполнения корпуса: Moon White и Deep Space Gray. На сайте Meizu продажи новинки стартуют 17 февраля. Начиная с 20 февраля АС также будет продаваться на сайтах Lynx и JD Mall. При покупке со смартфоном Meizu M5S можно рассчитывать на скидку в $3.

Источник: gizmochina