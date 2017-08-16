Портативные твердотельные накопители Samsung Portable SSD T5 передают данные со скоростью до 540 МБ/с и не боятся падений с высоты до 2 м

Портативные SSD явно находятся сейчас на подъеме: они становятся все быстрее, дешевле и на рынке появляется все больше новых устройств, оснащенных интерфейсом USB 3.1 Type-C, которые позволяют воспользоваться эти скоростными преимуществами. В настоящее время Samsung представила внешний накопитель Portable SSD T5 со скоростью передачи данных до 540 МБ/с (чтение или запись – не уточняется), которые помимо кабеля с разъемами USB-C для более широкой совместимости также комплектуется кабелем с разъемами USB-C и USB-A.

По сути, по скоростным характеристикам новинка ничем не уступает настольным SSD Samsung с интерфейсом SATA, хотя до показателей собратьев в форм-факторе M.2 им еще далеко.

Новинка построена на флэш-памяти V-NAND и выполнена в металлическом корпусе, благодаря чему может без последствий выдержать падение с высоты до 2 м. Также SSD поддерживает шифрование по алгоритму AES с длиной ключа 256 бит.

В зависимости от модификации объем накопителя составляет 250 ГБ, 500 ГБ, 1 или 2 ТБ. Габариты равны 74х57,3х10,5 мм при массе всего 51 г. На накопители распространяется трехлетняя гарантия.

Самая младшая модель объемом 250 ГБ стоит $130, а за модель максимального объема нужно будет отдать $800. Для сравнения, конкурирующая модель Western Digital SSD My Passport SSD объемом 256 ГБ стоит немного дешевле – $100, но ее пока нет в продаже.

Остается добавить, что версии объемом 250 и 500 ГБ предлагаются только в синем цвете, а модели объёмом 1 и 2 ТБ — исключительно в черном.

Источник: Samsung