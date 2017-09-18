Портативный аккумулятор Xiaomi Mi Power 2C емкостью 20000 мА•ч с поддержкой двухсторонней быстрой зарядки QC 3.0 стоит около $20

Внешний аккумуляторы в ассортименте известного китайского производителя Xiaomi занимают особое место. Собственно, можно безо всяких преувеличений утверждать, что именно Xiaomi в свое время дала импульс к зарождению доступных и качественных внешних аккумуляторов для мобильной техники. С тех пор компания не забывает регулярно обновлять ассортимент. Последним пополнением в семействе стала модель Xiaomi Mi Power 2C. Емкость у этой портативной модели такая же, как у представленной в конце прошлого года модели Mi Power 2 – 20 000 мА•ч, а цена немного ниже – около $20.

Как видим, новая модель Xiaomi Mi Power 2C выполнена в том же дизайне, что и старая Mi Power 2. Корпус новинки изготовлен из ABS-пластика и характеризуется зеркально отраженными перфорированными узорами на передней и задней сторонах для более надежного удержания в руке. Правда, размеры у Xiaomi Mi Power 2C немного иные – 149,5х69,6х23,9 мм при массе 358 г против 135,5х67,6х23,9 мм у предшественника.

Как и оригинальная модель Mi Power 2, новинка получила литий-полимерный аккумулятор номинальной емкостью 20 000 мА•ч, но, с учетом потерь при преобразовании запасаемая энергия внешнего аккумулятора как обычно будет ощутимо ниже. Производитель оценивает эффективность преобразования электроэнергии Xiaomi Mi Power 2 в 93%, что соответствует «чистому» запасу в 13 000 мА•ч – против 14 000 мА•ч у предшественника. Как утверждается, от одного полностью заряженного Xiaomi Mi Power 2C можно зарядить 4,3 смартфона Mi 5X, 3,8 смартфона Mi Mix 2 или 2,5 планшета iPad Mini.

Как и прошлогодняя модель, новая оснащена двумя портами USB, то есть может заряжать два устройства сразу. Однако в таком случае они суммарно смогут выдать ток максимум 3,6 А при напряжении 5 В. Быстрая 18-ваттная зарядка по технологии Quick Charge 3.0 для совместимого мобильного устройства возможна только при условии использования одного из портов. Но радует, что возможна она в двух направлениях. То есть, быстро заряжать можно не только совместимый смартфон, но и сам аккумулятор устройства. Для этого предусмотрен разъем micro-USB, в зависимости от режима подзарядка Xiaomi Mi Power 2C займет от 6,7 часа (2 А при 9 В и 1,5 А при 12 В.) до 10 часов (2 А при 5 В).

Из остального в оснащении новинки можно отметить четыре светодиода, которые позволяют контролировать остаточную емкость. Кроме того, в Xiaomi Mi Power 2C реализована поддержка зарядки при низкий токах для маломощных устройств вроде Mi Band (0,025 A) и Mi Bluetooth Headset (0,06 A). Соответствующий режим активируется двойным нажатием кнопки питания.

Напоследок остается упомянуть о девятиуровней защите, гарантирующей безопасность при эксплуатации гаджета, а также заверение производителя о сохранении 90% изначальной емкости после 300 циклов перезарядки. Продажи Xiaomi Mi Power 2C начались в Китае в минувшую пятницу.

Источник: mi.com