Портативный лазерный проектор для домашнего кинотеатра LG ProBeam характеризуется световым потоком 2000 лм

Компания LG подготовила к выпуску компактный лазерный проектор ProBeam. Данная новинка является потребительским решением, пригодным для создания полноценного домашнего кинотеатра.

Проектор LG ProBeam способен создавать изображение с Full HD разрешением 1920х1080 точек и обеспечивает световой поток 2000 люмен, что позволяет использовать его даже в дневное время. Производитель не уточняет, какая именно лазерная система используется в устройстве, но заверяет, что она позволяет выводить точное и чёткое изображение. При этом источник света практически не требует обслуживания. Проектор имеет массу 4,6 фунта (около 2,1 кг), его можно легко переносить и устанавливать на любой горизонтальной поверхности.

Помимо вывода изображения устройство также способно передавать звук на акустическую систему. Для этого используются технология Sound Sync Adjustment и беспроводное соединение Bluetooth. Также заявлена поддержка Miracast, что позволяет использовать смартфон в качестве источника контента, не используя кабель. В проекторе используется телевизионная платформа LG webOS Smart TV, что позволяет транслировать контент с сервисов Netflix, Amazon Prime Video или BBC iPlayer.

Ожидается, что демонстрация лазерного проектора LG ProBeam состоится во время проведения выставки CES 2017, которая откроется в начале января.

Источник: Engadget