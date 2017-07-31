Портрет украинского интернет-пользователя по версии Gemius: любимые сайты, устройства, пол, возраст и образование [инфографика]

Исследовательская компания Gemius проанализировала данные исследования онлайн-аудитории gemiusAudience за июнь 2017 года и ответила на вопросы, какая доля пользователей выходит в Интернет с мобильных устройств, сколько женщин в уанете и посетители с каким образованием преобладают, а также смотрят ли интернет-пользователи ТВ и какие сайты посещают чаще всего.

Согласно данным Gemius, в июне интернетом в Украине пользовались 22 миллиона пользователей (Real Users). Самым популярным устройством для выхода в сеть остается персональный компьютер (десктоп или ноутбук) — его используют 19,2 млн пользователей. На втором месте с вдвое более никзким показателем 10,2 млн находятся смартфоны, а интернет-пользователей планшетов в Украине всего 2,6 млн.

Интересно, что в Украине нет существенных различий по гендерному признаку пользователей интернета — женщин в сети всего на 2% больше, чем мужчин (51% против 49%). При этом преобладают в интернет молодые люди — чуть больше половины пользователей (51%) относятся к возрастному сегменту от 14 до 34 лет. Больше трети пользователей имеют полное высшее образование (38%), еще треть приходится на пользователей со средним специальным (32%), все остальные варианты собрали в сумме 30%.

Заметно больше половины (59%) аудитории украинского интернета смотрит ТВ ежедневно, при этом количество тех, кто смотрит телевидение несколько раз в неделю составляет уже 17%, а тех, кто не смотрит ТВ вообще — 12%.

Бесспорным лидером по посещаемости среди украинской аудитории остается поисковик Google (охват — 92%), на втором месте — еще один сервис данной компании Youtube (72%) и замыкает тройку лидеров социальная сеть Facebook (56%).

Несмотря на введенные санкции, российская социальная сеть «ВКонтакте» занимает пятое место рейтинга, набрав практически аналогичный охват (порядка 35%) с «Приватбанком» и «Розеткой».

Напомним, что недавно Gemius сравнивал аудиторию и активность рекламодателей во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и Facebook до и после их блокировки в Украине.

Источник: Gemius