Портрет украинского IT-специалиста 2017 года по версии DOU.UA [инфографика]

Профильный украинский ресурс DOU.UA провел ежегодный опрос отечественных IT-специалистов, обработал более 8000 анкет и составил обновленную версию «портрета украинского IT-специалиста». Характерно, что значительных изменений за прошедший год не произошло, по многим вопросам украинские «айтишники» проявили завидное постоянство (Портрет украинского IT-специалиста 2016 года можно увидеть по следующей ссылке).

Персональные данные

Средний возраст IT-специалиста практически не изменился по сравнению с прошлым годом. Молодые специалисты (до 25 лет) работают верстальщиками, нетехническими специалистами (HR, PR, Sales), дизайнерами и разработчиками. Специалистов старше 35 лет больше всего среди топ- и проектных менеджеров, а также сисадминов.

В этом году доля женщин в IT увеличилась на 2 п.п., до 20%. При этом почти половина участниц опроса имеет опыт работы в IT не более двух лет. Женщины чаще всего работают тестировщицами (26%), разработчицами (23%) и нетехническими специалистами в сфере HR, PR, Sales (21%).

Две трети (66%) украинских IT-специалистов проживают в Киеве, Харькове и Львове. Доля Киева продолжает снижаться: на 3% в 2017 году, 2% в 2016, 1% в 2015. Меньше всех довольны зарплатой респонденты из Харькова, Винницы и Запорожья (в этих городах процент тех, кто отвечают «да, доволен», ниже, чем в Киеве, Львове, Днепре и Одессе).

Работа

Больше половины участников опроса — разработчики. Среднестатистическому украинскому программисту от 21 до 30 лет, он имеет высшее техническое образование и работает в аутсорсе. 14% участников опроса работают тестировщиками, 6% занимают нетехнические должности (HR, PR, Sales), 5% — менеджеры проектов, 3% — сисадмины, по 2% — бизнес-аналитики, верстальщики и дизайнеры.

Почти треть сисадминов имеют опыт работы более 10 лет, а новичков в этой профессии всего 4%. В то время как среди разработчиков 38% респондентов имеют опыт работы в ИТ менее 2-х лет. А разработчиков с 10-летним стажем только 13%. В этом году доля джуниоров практически не изменилась — 27% против 26% в 2016 году. Каждый второй middle имеет 3-5 лет опыта, а senior — 5-10 лет. 43% lead имеют более 10 лет опыта в ИТ. Больше половины специалистов с опытом менее 2-х лет успели поработать только в одной компании. 19% респондентов с опытом в ИТ 3-5 лет никогда не меняли работу.

65% джуниоров выбрали ИТ из-за высоких зарплат, среди senior и lead вознаграждение упомянули только 37%. Junior и middle чаще других выбирали ИТ ради переезда за границу — 29% и 22%. И только 14% senior задумывались о релокации при выборе профессии. Другие интересные варианты ответов: «Интересно ковыряться в коде», «Любовь к символьным системам, математике, логике», «Всегда есть куда расти и что новое изучать», «Область, которая „не умрет“ в ближайшее время», «Выбрал IT еще до высоких зарплат по курсу, на этапе зарождения аутсорса в Украине и до того как стало мейнстримом войти в айти».

При выборе нового места работы, большинство ИТ-специалистов в первую очередь руководствуются заработной платой. Женскую половину ИТ зарплата интересует меньше, чем мужскую — 67% против 76%. ИТ-специалистам интереснее всего работать в стартапах и продуктовых компаниях. Скучно работать респондентам из не ИТ-компаний. Больше всех довольны своим вознаграждением топ-менеджеры, разработчики и тестировщики. Не устраивает заработная плата верстальщиков, системных администраторов и нетехнических специалистов (HR, PR, Sales).

Каждый пятый сотрудник стартапов работает удаленно, тогда как в аутсорсинговых и продуктовых компаниях из дома работает только каждый 20-й сотрудник. Больше всего трудоголиков среди топ-менеджеров и дизайнеров. Меньше всего работают фрилансеры (у них процент тех, кто работает «20-40 часов», превышает тех, кто трудится «40-60 часов»).

Свой проект есть у каждого четвертого разработчика и дизайнера. Сисадмины пока строят планы. А вот тестировщики, бизнес-аналитики и нетехнические специалисты (HR, PR, Sales) посвящают себя только основной работе. Более половины разработчиков и тестировщиков через 5 лет видят себя сеньорами или лидами. Менеджеры проектов и нетехнические специалисты (HR, PR, Sales) грезят карьерой топ-менеджеров. А вот сами топы не планируют ничего менять в своей карьере (58% видят себя на той же должности и только 14% хотят создать свой проект).

Сеньорами и лидами планируют стать также дизайнеры, верстальщики и бизнес-аналитики. Только 12% разработчиков ушли бы из ИТ, большинство остались бы работать, но меньшее количество часов. Похожая ситуация обстоит и с тестировщиками, хотя среди этих специалистов готовы бросить ИТ 17% респондентов. Продолжили бы работать ради удовольствия топ-менеджеры и сисадмины. Больше всех уйти из ИТ хотят бизнес-аналитики.

Образование

89% участниц опроса имеют высшее образование (профильное или непрофильное), среди мужчин диплом есть у 81%. 60% респондентов со средним и средним специальным образованием работают разработчиками и тестировщиками. Более 40% разработчиков и тестировщиков знают английский выше среднего, а свободно владеют только 8%. Хуже всего с английским у верстальщиков, а лучше всего — у топ-менеджеров.

Семья и дом

Как и годами ранее у каждого третьего айтишника все еще нет второй половинки. Стабильность в отношениях и у тех, кто в браке — все те же 40% счастливы вместе. Из тех, кто в прошлом году были в отношениях, 3% стали сожительствовать. Демографическая ситуация оставляет желать лучшего — все цифры остались прежними. ИТ-специалисты не спешат обзаводиться детьми — лишь у 5% респондентов в возрасте до 25 лет есть ребенок, после 30 лет дети есть у 65%.

Детей у айтишников не прибавилось, зато появилось немного больше кошек и собак. Главные кошатники — дизайнеры, верстальщики, сисадмины и топ-менеджеры. Больше половины senior и lead имеют свое жилье, а вот среди middle собственным углом обзавелась лишь треть респондентов. Практически все middle, у которых нет собственного жилья, планируют его покупку. Меньше всего думают о покупке недвижимости lead — лишь 26%.

ИТ-специалисты продолжают ездить на общественном транспорте. Senior и lead редко встретишь на велосипеде, двухколесный транспорт выбирают junior и middle. На личном автомобиле предпочитают передвигаться топ- и проектные менеджеры, а также бизнес-аналитики. Больше часа тратят на проезд в основном те, кто живут в Киеве и ездят на общественном транспорте. В среднем респонденты живущие в столице тратят на дорогу в два раза больше времени, чем, например, жители Харькова и Львова.

Личное

Взгляды на эмиграцию у сообщества остались те же, с единственной поправкой — в этом году 2% респондентов выбрали вариант «Уехал, не понравилось, вернулся» против 1% в 2016 году (но вряд ли этот прирост можно назвать статистически значимым). Интересно, что те, кто решительно настроен эмигрировать, на 82% довольны своей текущей работой и зарплатой в Украине.

ИТ как хобби продолжает терять свои позиции. В этом году профессиональное увлечение оказалось на 3-м месте. Больше всего участникам опроса нравятся прогулки и чтение. Каждый четвертый разработчик не занимается спортом. При этом среди них только половина любит прогулки на свежем воздухе, а ходит на работу пешком лишь 15% из тех, кто не любит спорт. Как и в прошлом году самые спортивные — бизнес-аналитики, а ленивые — сисадмины.

По просьбе читателей в этом году мы добавили вариант «Голубь». За счет чего существенно снизилась доля сов и жаворонков. Большинство айтишников продолжают спать меньше 8 часов. Разработчики и тестировщики имеют практически одинаковые хронотипы. С вредными привычками ИТ-сообщество борется успешно. Все показатели снизились на 6-12%. Другие варианты, которые заставляют задуматься: «социальные сети», «ем много сладкого», «люблю спорить», «хочу все контролировать», «депрессивность», «мало сплю», «конопля», «читаю ДОУ», «ленивый», «интернет зависимость».

В этом году айтишники стали больше пить воды и меньше кофе и чая. Среди дополнительных ответов респонденты упоминали: энергетики, соки, молоко, йогурты, кока-колу, а также крепкие алкогольные напитки — водку, ром, виски.

Источник: DOU.UA