После 13 лет разработки состоялся релиз финальной версии конвертера видео HandBrake 1.0.0
После длительного периода разработки наконец состоялся релиз финальной версии видео конвертера HandBrake 1.0.0.
Выпуск первой предварительной версии HandBrake состоялся ещё в 2003 году. И лишь 24 декабря 2016 года разработчики смогли представить финальную версию HandBrake 1.0.0. Это приложение предназначено для конвертирования MPEG-видео (включая DVD-видео) в MPEG-4 видеофайл в форматах mp4 и mkv. Фактически в качестве исходного файла могут использоваться различные форматы. Работа с приложением не потребует каких-либо специфических знаний и навыков. Достаточно выбрать исходный файл и желаемый формат конечного файла (доступно несколько предустановленных настроек). Но при желании пользователь может самостоятельно заняться настройкой параметров. HandBrake распространяется по лицензии GPL v2 и является свободным программным обеспечением.
HandBrake представляет собой кроссплатформенное ПО, доступное для Linux, Windows и Mac OS X. Загрузить версии для различных систем можно на официальном сайте проекта.
Источник: ghacks