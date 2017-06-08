После годового перерыва Россия снова смогла запустить ракету «Протон-М»

Ракета-носитель «Протон-М» утром 8 июня успешно стартовала с космодрома Байконур. Она выведет на орбиту американский космический аппарат EchoStar 21 за счёт разгонного блока «Бриз-М». Это первый запуск ракеты «Протон-М» после перерыва, объявленного год назад из-за неудачного старта со спутником Intelsat 31.

В Роскосмосе уточнили, что ракета-носитель тяжёлого класса стартовала в 6:45 по московскому времени. Через 9 минут 42 секунды орбитальный блок отделился от третьей ступени «Протон-М» и продолжил полёт автономно.

EchoStar 21, представляющий собой геостационарный спутник для оказания услуг мобильной связи на территории Европы, должен отделиться от разгонного блока в 15:58. EchoStar 21 стал уже шестым спутником орбитальной группировки компании EchoStar, запущенным с помощью «Протон-М».

Источник: tjournal