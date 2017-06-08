После годового перерыва Россия снова смогла запустить ракету «Протон-М»
Ракета-носитель «Протон-М» утром 8 июня успешно стартовала с космодрома Байконур. Она выведет на орбиту американский космический аппарат EchoStar 21 за счёт разгонного блока «Бриз-М». Это первый запуск ракеты «Протон-М» после перерыва, объявленного год назад из-за неудачного старта со спутником Intelsat 31.
В 06:45 мск осуществлен пуск ракеты-носителя #ПротонМ с РБ #БризМ и космическим аппаратом #EchoStar21. pic.twitter.com/6rNSs2ysdd
— РОСКОСМОС (@roscosmos) 8 июня 2017 г.
В Роскосмосе уточнили, что ракета-носитель тяжёлого класса стартовала в 6:45 по московскому времени. Через 9 минут 42 секунды орбитальный блок отделился от третьей ступени «Протон-М» и продолжил полёт автономно.
Головной блок в составе #EchoStar21 и разгонного блока #БризМ выведен на расчетную орбиту. Отделение в 15:58 мск. pic.twitter.com/FHmQ0634p7
— РОСКОСМОС (@roscosmos) 8 июня 2017 г.
EchoStar 21, представляющий собой геостационарный спутник для оказания услуг мобильной связи на территории Европы, должен отделиться от разгонного блока в 15:58. EchoStar 21 стал уже шестым спутником орбитальной группировки компании EchoStar, запущенным с помощью «Протон-М».
Источник: tjournal
- Запуски «Протон-М» приостановили после 9 июня 2016 года из-за технического сбоя. При старте двигатель второй ступени отключился раньше положенного времени. Тем не менее аппарат успешно вывели на орбиту.
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- Ракету «Протон-М» со спутником EchoStar 21 планировали запустить ещё в первом квартале прошлого года, но пуск многократно переносили по различным причинам.
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- Последний раз запустить «Протон-М» со спутником EchoStar 21 планировалось в конце декабря 2016 года. Но и тогда пуск был отменён из-за обнаружения мусора в двигателе ракеты.
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- В январе 2017 года Роскосмос отозвал все двигатели второй и третьей ступени «Протон-М». Пуски были отложены до лета.