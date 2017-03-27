После теракта в Лондоне правительство Великобритании снова настаивает на внедрении в WhatsApp «черного хода» для спецслужб

После террористической атаки, которая произошла на прошлой неделе в Лондоне, правительство Великобритании возобновило кампанию против цифрового шифрования. Британский министр внутренних дел Эмбер Радд (Amber Rudd) в этот уик-энд заявила, что ситуация, когда правительства неспособны читать сообщения в приложениях со сквозным шифрованием, является «совершенно неприемлемой».

По её словам, правительству нужно убедиться, что организации, такие как WhatsApp, не предоставляют террористам защищённое место для общения друг с другом. По её словам, раньше приходилось вскрывать конверты и прослушивать переговоры, а теперь нужно убедиться, что службы разведки могут проникать в защищённый WhatsApp.

Комментарий Радд подвергли критике за недостаточное понимание технологических аспектов. Однако её заявление во многом напоминает предыдущие попытки правительственных органов получить доступ к защищённым средствам общения. Так, в 2015 году правительство США делало похожие заявления и требовало, чтобы Apple расшифровала заблокированный смартфон стрелка из Сан-Бернардино. В Бразилии несколько раз блокировалась работа WhatsApp из-за отказа сотрудничать с полицией во время проведения расследований преступлений.

В ответ на слова Радд эксперты в отрасли безопасности и приватности отметили опасность внедрения лазеек в зашифрованные приложения. По словам одного из них, такой шаг «сделает миллионы простых людей менее защищёнными в интернете». Он добавил, что все мы надеемся на шифрование, которое обеспечивает защиту нашим возможностям безопасно общаться, совершать покупки и банковские операции.

Бывший руководитель отдела кибербезопасности Министерства обороны Великобритании генерал-майор Джонатан Шоу также подверг критике заявление Радд. Он заявил, что у правительства имеются оппортунистические мотивы, и оно пытается «использовать момент» для получения уступок со стороны технологических компаний. Он добавил, что любой бэкдор в шифровании обеспечит лишь временную помощь, а в дальнейшем проблема будет мутировать и развиваться.

Пока что нельзя однозначно сказать, как будет развиваться ситуация. Вряд ли следует ожидать полного запрета на использование шифрования. На этой неделе Радд встретится с представителями технологических компаний, включая WhatsApp и Facebook.

В прошлом году были приняты изменения в законодательство, предоставляющие Великобритании юридическое обоснование, необходимое, чтобы заставить IT-компании дешифровать сообщения. Правда, компании могут сказать, что это технически невозможно или просто игнорировать такие требования. Пока что трудно понять, как правительство Великобритании сможет заставить американскую компанию, такую как WhatsApp, подчиниться.

Источник: The Verge