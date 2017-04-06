После тестового использования мобильного приложения «Моя полиция» в Днепре МВД заинтересовалось в его распространении по всей Украине

Вчера в Министерстве внутренних дел Украины прошло заседание рабочей группы по реализации IT-проекта «Моя полиция», который был создан по совместной инициативе общественности, МВД и Национальной полиции и утвержден приказом министра. На встрече присутствовали представители структурных подразделений МВД и Национальной полиции, разработчики мобильного приложения «Моя полиция» и представители общественных организаций «Ассоциация Ноосфера», «Национальная Платформа Безопасности движения» и «Безопасность и взаимодействие в Украине».

Напомним, что приложение было создано в прошлом году украинскими инженерами тренировочного лагеря Noosphere Engineering School и предложено руководству МВД и Национальной полиции как украинская инновация в сфере «Digital police». На сегодняшний день приложение «Моя полиция» в тестовом режиме работает только в городе Днепр.

На данный момент в приложении доступны всего шесть функций: кнопка экстренной помощи «SOS», инструкция общения с полицейскими, возможность оценивать работу полицейских, функция «Активный свидетель», что позволяет гражданам отправлять в полицию зафиксированные факты правонарушений, карта отделений полиции и скорой помощи, а также актуальные новости полиции региона и страны.

«Для МВД приоритетом является создание для общества действительно безопасной среды, жизнестойкой к криминальным проявлениям. Поэтому крайне необходимо построение коммуникационной платформы для взаимодействия органов правопорядка и общества. Введение такой технологии позволит уменьшить уровень бюрократии и обеспечить оперативную обратную связь между полицией и гражданином, получить мнение общества от первоисточника. Именно поэтому мы заинтересованы в его распространении по всей стране. Сейчас рассматриваются возможности запуска приложения в тестовом режиме в других регионах», — подчеркнула заместитель главы МВД Татьяна Ковальчук.

Во время встречи были обсуждены проблемы в работе мобильного приложения и пути их преодоления. Одной из них является процесс регистрации вызовов, осуществленных через кнопку «SOS», а именно время, затраченное на их документирование. Другой проблемой, на которую обратили внимание все участники встречи, вопрос верифицирования сообщений, поступающих через приложение в органы полиции и поиск технических решений для возможности предотвратить злоупотребление со стороны несознательных граждан — предоставления заведомо недостоверной информации, хулиганские действия, спам и т.д.

По итогам встречи все стороны пришли к общему мнению о том, что подобное начинание крайне важно. Активисты заявили, что приложат максимум усилий и сделают все возможное, чтобы донести до общества мысли, что каждый может быть полезен в создании безопасного общества и эффективная реформа правоохранительных органов возможна только при участии общественности.

Источник: МВД Украины