После ухода из Xiaomi Хьюго Барра займется технологиями виртуальной реальности в Facebook в должности вице-президента VR

Объявляя о своем уходе из Xiaomi в начале этой недели Хьюго Барра не сказал точно, какая компания станет следующей на его профессиональном пути. Он лишь упомянул, что это будет компания из Кремниевой долины. Что же, сейчас стало известно, что этой компанией является Facebook. Об этом на своей официальной страничке в Facebook сообщил ее основатель и глава Марк Цукерберг.

В Facebook Хьюго Барра займет должность вице-президента направления виртуальной реальности и будет руководить всеми проектами этого подразделения, включая проекты команды Oculus VR. Такое ощущение, что Барра должен заполнить пустоту, образовавшуюся с переходом Брендана Айриба с должности CEO Oculus на должность руководителя собственной группы, занимающейся VR-проектами для ПК.

Новость о том, что Хьюго Барра присоединится к Facebook, Марк Цукерберг сопроводил виртуальным селфи, на котором запечатлены 3D-аватары Цукерберга и Барры, хотя такое мы уже видели. Последний, напомним, все еще находится в Китае и пробудет там как минимум до конца февраля.

В своем комментарии к сообщению Марка бывший управленец Google написал, что мечтал заниматься виртуальной реальностью с тех дней, когда технологии AR и VR можно было встретить лишь в научно-фантастических произведениях и фильмах. «Теперь же мы делаем селфи в VR», пишет Барра. Он также заявил, что полон решимости сделать технологии VR массовыми.

Joining Facebook as VP of virtual reality (VPVR!) to lead Team @Oculus. So excited! Mark posted about it here: https://t.co/kYgIniSQiM pic.twitter.com/7fYTkniykr

— Hugo Barra (@hbarra) 26 января 2017 г.