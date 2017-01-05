Потоковый игровой сервис NVIDIA GeForce Now станет доступным на платформах ПК и Mac

Компания NVIDIA заявила о расширении сферы доступности потокового игрового сервиса GeForce Now. Напомним, он позволяет удалённо запускать игры на серверах NVIDIA, обслуживаемых видеокартами GeForce. При этом пользователю не нужно загружать и устанавливать игры. Вся обработка игрового процесса осуществляется на серверах, а пользователю передаётся лишь готовое изображение.

Ранее работа сервиса GeForce Now была ограничена собственными устройствами NVIDIA SHIELD. Но уже в скором времени воспользоваться им смогут также владельцы компьютеров и ноутбуков на базе платформ ПК и Mac. Таким образом, любой компьютер, даже система начального уровня, сможет выполнять роль игрового компьютера.

Но за такую возможность предстоит заплатить немалые деньги. На данный момент заявлено, что стоимость доступа к GeForce Now будет начинаться с $25 за 20 часов игры. При этом игроки смогут воспользоваться и другими вариантами доступа, предлагающими улучшенные графические эффекты за большую стоимость. Сервис NVIDIA GeForce Now станет доступным на компьютерах уже в марте этого года.

Источник: The Verge