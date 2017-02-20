Потребительская версия очков Microsoft HoloLens выйдет в 2019 году и это будет уже третья версия устройства, выпускать вторую компания якобы передумала

Анонсируя гарнитуру дополненной реальности HoloLens (вот наш обзор, если пропустили) на специальном мероприятии в 2015 году, компания Microsoft предупреждала, что выхода потребительской версии устройства ожидать в ближайшие годы не стоит. Ожидалось, что в потребительский сегмент многообещающая разработка программного гигант придет только к 2020 году. Сейчас же ресурс Thurrott.com опубликовал новые данные по этому поводу. Согласно им, потребительский вариант очков Microsoft HoloLens выйдет в 2019 году, причем это будет уже третья версия устройства. Разработку второй версии компания якобы решила прекратить.

В виду отсутствия конкуренции (какая уж тут конкуренция если и рынка-то, как такового, по сути, еще нет) Microsoft решила не торопиться и сосредоточиться на внесении более существенных изменений в устройство. Что конкретно имеется в виду – пока неясно, но с учетом технических и конструктивных особенностей нынешних Microsoft HoloLens вполне логичным для принципиально новой модели кажется большая компактность при возросшей производительности, более длительном времени автономной работы и более широком угле обзора.

По сути, ближайшим и единственным конкурентом Microsoft HoloLens в сегменте устройств дополненной реальности является решение Magic Leap, которое впервые засветилось еще в 2014 году, но все еще оставляет больше вопросов, чем дает ответов. Чуть больше недели назад в сеть попало фото R&D-установки, используемой специалистами компании для сбора данных об окружающем пространстве для системы Magic Leap. Судя по всему, гарнитура Magic Leap еще очень «сырая», ведь компания пока даже не представила свою технологию официально.

Источник: The Verge