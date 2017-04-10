Появились фото восстановленного Samsung Galaxy Note7 в золотистом цвете, емкость аккумулятора уменьшена на 300 мА∙ч — до 3200 мА∙ч

На днях в сети появилось несколько фотографий, на которых, как утверждает источник, запечатлен один из восстановленных смартфонов Samsung Galaxy Note7 в золотистом цвете, предназначенный для вьетнамского рынка.

На одной из фотографий нам демонстрируют раздел меню настроек с общими данными об устройстве, а на следующей — раздел, где отображается различная информация о батареи устройства.

Автор этих фото выделяет несколько параметров, на которые следует обратить внимание.

Главное – емкость аккумулятора восстановленного смартфона, как и предполагалось, уменьшена до 3200 мА∙ч с первоначальных 3500 мА∙ч у оригинальной модели. Уменьшение параметра емкости наверняка связано с уменьшением размеров самого аккумулятора. Как известно, «сверхагрессивная» компоновка считается одной из причин возгорания смартфонов Samsung Galaxy Note7. Аккумулятор меньше размера должен свободнее умещаться в отведенном для него пространстве и не испытывать никакого давления со стороны других элементов конструкции, предотвращая возможность повреждения и связанный с ней риск возгорания.

Еще один момент – другой модельный номер. Исходная модель имела номер N930, тогда как восстановленная модель на фото носит индекс N935.

Источник: gsmarena