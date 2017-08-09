Появились новые качественные фотографии iPhone 8, на задней панели смартфона дактилоскопического датчика тоже не видно

По последним данным, массовое производство смартфонов iPhone 8 уже началось, так что теперь можно ожидать еще больше разнообразных утечек изображений и фотографий грядущей новинки. Собственно, только вчера уже хорошо известный инсайдер Эван Блэсс опубликовал качественное изображение смартфона Apple iPhone 8 в защитном чехле, а сегодня в сети появились новые реальные фотографии без всяких защитных чехлов, позволяющие более полноценно оценить его дизайн.

Первое фото демонстрирует лицевую часть смартфона и подтверждает то, что мы уже видели на вчерашнем изображении – экран занимает почти всю поверхность фронтальной панели, за исключением небольшого выреза в верхней части под динамик, фронтальную, предположительно, 3D-камеру и датчик приближения.

Но гораздо больше интереса вызывает то, что дактилоскопического датчика нет и сзади. То есть, тут один из трех уже давно обсуждаемых вариантов: либо он находится под поверхностью дисплея, либо встроен в кнопку включения, либо же отсутствует вовсе и его роль возьмет на себя система распознавания лиц. Также изображение подтверждает наличие на задней панели (в левом верхнем углу) сдвоенной вертикально ориентированной камеры. Между объективами врезана светодиодная вспышка.

Одновременно с фотографиями iPhone 8 появились и другие снимки, на которых запечатлены чехлы для него. Обращает на себя внимание внутренняя обшивка чехлов – она явно выполнена из мягкого материала, что должно уберечь стеклянную заднюю панель от появления царапин.

Последние данные указывают на то, что палитра iPhone 8 будет включать всего три цвета: черный, серебристый и золотистый. Да, похоже, и Apple поняла, что мода на цвет Rose Gold прошла.

Среди изображений чехлов есть и то, что демонстрирует отверстие на месте логотипа Apple со стилизованный отпечатком пальца внутри. Впрочем, здесь как раз может быть тот случай, когда выдают желаемое за действительное.

Источник: gsmarena