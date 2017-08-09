Появились новые качественные фотографии iPhone 8, на задней панели смартфона дактилоскопического датчика тоже не видно

Появились новые качественные фотографии iPhone 8, на задней панели смартфона дактилоскопического датчика тоже не видно

По последним данным, массовое производство смартфонов iPhone 8 уже началось, так что теперь можно ожидать еще больше разнообразных утечек изображений и фотографий грядущей новинки. Собственно, только вчера уже хорошо известный инсайдер Эван Блэсс опубликовал качественное изображение смартфона Apple iPhone 8 в защитном чехле, а сегодня в сети появились новые реальные фотографии без всяких защитных чехлов, позволяющие более полноценно оценить его дизайн.

Первое фото демонстрирует лицевую часть смартфона и подтверждает то, что мы уже видели на вчерашнем изображении – экран занимает почти всю поверхность фронтальной панели, за исключением небольшого выреза в верхней части под динамик, фронтальную, предположительно, 3D-камеру и датчик приближения.

Но гораздо больше интереса вызывает то, что дактилоскопического датчика нет и сзади. То есть, тут один из трех уже давно обсуждаемых вариантов: либо он находится под поверхностью дисплея, либо встроен в кнопку включения, либо же отсутствует вовсе и его роль возьмет на себя система распознавания лиц. Также изображение подтверждает наличие на задней панели (в левом верхнем углу) сдвоенной вертикально ориентированной камеры. Между объективами врезана светодиодная вспышка.

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Одновременно с фотографиями iPhone 8 появились и другие снимки, на которых запечатлены чехлы для него. Обращает на себя внимание внутренняя обшивка чехлов – она явно выполнена из мягкого материала, что должно уберечь стеклянную заднюю панель от появления царапин.

Последние данные указывают на то, что палитра iPhone 8 будет включать всего три цвета: черный, серебристый и золотистый. Да, похоже, и Apple поняла, что мода на цвет Rose Gold прошла.

Среди изображений чехлов есть и то, что демонстрирует отверстие на месте логотипа Apple со стилизованный отпечатком пальца внутри. Впрочем, здесь как раз может быть тот случай, когда выдают желаемое за действительное.

Источник: gsmarena

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