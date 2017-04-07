Появились первые детали о планшете Microsoft Surface Pro 5

В интернете начали появляться первые утечки, касающиеся сведений о готовящемся к выпуску планшете Microsoft Surface Pro 5.

Согласно имеющейся информации, новая модель сохранит проприетарный коннектор питания Surface. Также сообщается, что в устройстве будут использоваться процессоры Intel семейства Kaby Lake. Вместе с тем, никаких «драматических» изменений не предвидится. Очевидно, это означает, что планшет Microsoft Surface Pro 5 получит незначительно обновлённый дизайн и более современные комплектующие. Вероятно, переход на чипы Intel Kaby Lake позволит повысить производительность и увеличить продолжительность автономной работы.

Решение оставить коннектор питания Surface выглядит вполне логичным шагом со стороны Microsoft. Ранее компания заявляла, что обеспечит обратную совместимость адаптеров питания, обложек и док-станций Surface Pro 3 с моделью Surface Pro 4. Вместе с тем, следует ожидать появления в новом устройстве порта USB-C.

На протяжении ближайших нескольких недель ожидается проведение специального мероприятия, связанного с устройствами Surface. Возможно, тогда появятся дополнительные сведения о планшете Microsoft Surface Pro 5 или ноутбуке Surface Book 2.

Источник: The Verge