Появились первые сведения о новом флагмане HTC с SoC Snapdragon 835 и 6 ГБ ОЗУ [скорее всего они ложные]

В конце прошлого месяца президент подразделения смартфонов и подключаемых устройств HTC Чайлин Чанг ясно дал понять, что компания не собирается выпускать умные часы, но готовит новый флагманский смартфон с SoC Snapdragon 835. Новинка должна стать одной из шести-семи моделей, которые HTC запланировала на этот год. В настоящее время в сети появился скриншот раздела «Об устройстве» с основными характеристиками грядущего флагманского смартфона HTC.

Сразу предупреждаем, что подлинность этого снимка находится под большим вопросом. Более того, поводов усомниться в достоверности этих данных более чем предостаточно. Во-первых, это имя HTC 11 в графе названия устройства. Ранее Чайлин Чанг уже заявлял, что такого смартфона как HTC 11 в графике компании попросту нет.

Во-вторых, устройство работает под управлением ОС Android 7.12 (еще одна странность, учитывая, что последней является версия Android 7.1.2, а до нее была Android 7.1.1). Ну и в-третьих, версия фирменной оболочки HTC Sense 9.0. Оснащение аппарата в принципе вопросов не вызывает и включает SoC Snapdragon 835 (MSM8998Pro), экран разрешением 2550х1556 пикселей, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ, из которых свободны 112 ГБ. Но упомянутые выше странности явно указывают, что этот снимок является фейком, так что новость в том, чтобы донести ложность этих сведений и лишний раз напомнить, что неофициальной информации не следует доверять безоговорочно.

Источник: gsmarena