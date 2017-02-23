Появились подробности о новой Nokia 3310: тот же дизайн, более крупный цветной экран и новые цветовые варианты

Источник, который одним из первых сообщил о выпуске обновленной легенды Nokia 3310, в настоящее время опубликовал подробности о ее дизайне и оснащении.

Итак, несмотря на множество созданных на компьютере изображений обновленного Nokia 3310, демонстрирующий аппарат с ОС Android, легенда останется обычным мобильным телефоном. То есть, HMD Global решила обойтись без кардинальных изменений. Более того, обновленная версия Nokia 3310 будет выглядит практически так же, как и оригинальная модель из 2000 года. Единственное незначительное изменение, обновленный Nokia 3310 будет немного компактнее и легче. Здесь уже ничего не поделаешь – используемые в мобильных телефонах компоненты ощутимо уменьшились в размерах за последние 17 лет.

Оригинальный Nokia 3310 оснащался монохромным жидкокристаллическим дисплеем с разрешением 84х48 пикселей. У нового Nokia 3310, как сообщается, экран будет цветным и более крупным. Точное разрешение дисплея не сообщается, но известно, что оно будет невысоким, так что автономность устройства должна быть высока в лучших традициях легенды.

Старая Nokia 3310 выпускалась в нескольких цветовых вариантах. Самым распространенным был темно-синий, но были еще светло-серый, голубой, красный и желтый. Новая Nokia 3310 должна получить еще больше цветов.

Ожидается, что обновленная версия Nokia 3310 будет представлена вместе со смартфонами Nokia 3, Nokia 5 и Nokia 6 26 февраля в рамках выставки MWC 2017. Ориентировочная стоимость новинки в Европе — €59.

Источник: gizmochina