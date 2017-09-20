Появились тесты производительности 18-ядерного настольного процессора Intel Core i9-7980XE

В руки энтузиастов попал процессор Intel Core i9-7980XE, который пока ещё не поступил в продажу. Как ожидается, его можно будет купить с 25 сентября. Воспользовавшись удобным случаем, счастливые обладатели нового чипа устроили его тестирование в Cinebench и других тестовых пакетах.

Напомним, процессор Intel Core i9-7980XE является флагманским настольным чипом для платформы HEDT. Он несёт на борту 18 вычислительных ядер и поддерживает возможность выполнения 36 потоков инструкций одновременно. Базовая частота 2,6 ГГц может быть увеличена в режиме Turbo Clock 3.0 до 4,4 ГГц. Цена такого устройства заявлена на уровне $1999.

Для тестирования применялась материнская плата ASUS Rampage VI APEX с BIOS 0304. В система были установлены оперативная память G.Skill Trident Z PC4-25600 CL14 и видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti FE. Компьютер работал под управлением ОС Windows 10. В процессе тестирования множитель процессора Intel Core i9-7980XE менялся в диапазоне от 26x до 42x, при этом удалось достичь рабочую частоту для всех ядер на уровне 4,2 ГГц. Странным выглядит факт того, что тест одноядерной производительности в Cinebench свидетельствует о множителе 26x, в то время как многоядерный тест показывает множитель 42x. Такие расхождения возможны для ещё невыпущенных официально процессоров.

Что касается самих тестов, то 18-ядерный флагман Intel в лице Core i9-7980XE опережает своего 16-ядерного конкурента AMD Threadripper 1950X. Причём, преимущество фиксируется как для многоядерных тестов, где у чипа Intel имеется на 2 ядра и 4 потока больше, так и для одноядерных измерений.

Источник: techpowerup