Появились «живые» фото смартфона Moto X (2017) в металлическом корпусе и со сдвоенной основной камерой, как у Moto Z

Как известно, неизвестный смартфон Moto, который несколько раз успел «засветиться» перед объективами камер в декабре прошлого года, прежде чем дебютировать официально на выставке MWC 2017, оказался моделью Moto G5 Plus. Но это вовсе не значит, что смартфона Moto X (2017), за который все изначально приняли Moto G5 Plus, не существует. По крайней мере, так утверждает инсайдер под ником hellomotoHK, который в прошлом неоднократно публиковал первым достоверную информацию о новых устройствах компании. В качестве доказательства он приводит четыре «живые» фото, на которых, по его словам, показан прототип смартфона Moto X (2017).

Как видно, в целом по дизайну предполагаемый Moto X образца 2017 года очень похож на недавно представленные смартфоны Moto G5 и Moto G5 Plus. Если информация подтвердятся, аппарат получит полностью металлический корпус со скругленными углами и гранями, сверху и снизу дополненный пластиковыми полосками-вставки, которые необходимы для того, чтобы не было проблем с сотовой связью и работой беспроводных интерфейсов. Также на снимках можно увидеть сдвоенную основную камеру, фронтальную светодиодную вспышку, сканер отпечатков пальцев на передней панели, встроенным в кнопку Home. Интересно, что расположение светодиодной вспышки, да и сам блок основной камеры выступает над поверхностью корпуса так же, как у Moto Z.

Что касается технических спецификаций, они тут довольно «неожиданные». Вместо высокопроизводительной SoC Qualcomm Snapdragon 820 или даже 835 здесь установлена модель среднего уровня Snapdragon 625, которая также используется в Moto Z Play. То есть, Moto X переходит из высшей лиги в сегмент середнячков.

Герой фото оснащается 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ встроенной флэш-памяти, но по прошлым моделям можно смело предположить наличие и других версий, отличающихся объемами памяти. Сходство с моделью Moto Z Play становится еще очевиднее с учетом 5,5-дюймового экрана, которым будет оснащен Moto X образца 2017 года.

Напоследок можно отметить отсутствие магнитного коннектора для подключения модулей расширения функциональности Moto Mods, что вполне логично, ведь ранее компания ясно дала понять, что зарезервировала эту функцию только флагманской линейки смартфонов.

С учетом того, что только месяц назад были представлены смартфоны Moto G5 и Moto G5 Plus о сроках выхода Moto X (2017), если принять, что слухи верны, пока остается только гадать.

Источник: 9to5google