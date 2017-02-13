Появилось фото R&D-установки Magic Leap для сбора данных об окружающем пространстве

Таинственному стартапу Magic Leap и ее весьма многообещающей гарнитуре дополненной реальности на базе уникальной технологии проецировании изображения непосредственно на сетчатку глаза человека посвящено немало новостей на нашем сайте.

Если судить по предыдущим демонстрационным видео, то решение Magic Leap выглядит не менее впечатляюще, нежели очки Microsoft HoloLens, а в некоторых аспектах даже превосходит разработку редмондцев. Вместе с тем, это устройство по-прежнему остается загадкой. О технологических спецификаций нет ни строчки, о цене и сроках начала продаж – аналогично молчок. Но, похоже, что дело потихоньку движется, а компания подбирается к заветной цели – выпуску потребительской версии устройства.

В декабре прошлого года мы писали, что гарнитура дополненной реальности Magic Leap готовится к полевым испытаниям. Тогда компания разместила вакансию инженера, необходимого для проведения первых тестов устройства.

Сейчас ресурс Business Insider поделился снимком прототипа устройства Magic Leap. Источник, передавший фото Business Insider назвал устройство «PEQ0». Изначально устройство, которое своим внешним видом кричит, что оно является прототипом, было ошибочно воспринято за раннюю версию самой гарнитуры. Но позже глава компании Рони Абовиц в своем твиттере внес ясность в ситуацию, заявив, что это вовсе не прототип гарнитуры, а тестовая установка, которая служит для сбора данных об окружающем пространстве для систем машинного зрения/машинного обучения Magic Leap.

Ранее глава компании заявлял, что потребительскую гарнитуру можно будет спокойно носить на улице, не привлекая лишнего внимания со стороны окружающих. На этом фото видно только крепление гарнитуры, да и не факт, что у потребительской версией будет что-то общее с этой тестовой системой, учитывая совсем иное предназначение последней.

Источник: Business Insider и The Verge